Ein Radfahrer soll in Marzahn von zwei Jugendlichen angegriffen worden sein. Bei der Festnahme widersetzt sich einer der Verdächtigen.

Berlin - Zwei Jugendliche sollen in Berlin-Marzahn einen Radfahrer angegriffen haben. Der 39-Jährige kam in der Nacht zum Samstag mit mehreren Prellungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Der Mann soll von einem 18-Jährigen und einem 17-Jährigen zu Boden gebracht und dort mehrfach gegen das Gesicht getreten und geschlagen worden sein.

Polizisten nahmen die Verdächtigen fest. Dem widersetzte sich der 17-Jährige den Angaben zufolge und versuchte, einen Polizisten zu schlagen - der wich aber aus. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.