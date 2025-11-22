weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Brände: Reetdachhaus bei Feuer zerstört

Brände Reetdachhaus bei Feuer zerstört

90 Feuerwehrleute kämpfen stundenlang gegen einen Großbrand. Das Wohnhaus kann am Ende aber nicht gerettet werden.

Von dpa 22.11.2025, 14:43
Durch ein Feuer wird ein Reetdachhaus im Landkreis Cuxhaven zerstört. (Symbolbild)
Durch ein Feuer wird ein Reetdachhaus im Landkreis Cuxhaven zerstört. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Belum - Bei einem Feuer im Landkreis Cuxhaven ist ein mit Reet bedecktes Einfamilienhaus komplett zerstört worden. Dabei sei ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Rund 90 Feuerwehrleute waren bis zum späten Freitagabend in Belum im Einsatz. Die beiden Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Wieso das Feuer ausbrechen konnte, war laut Polizei unklar.