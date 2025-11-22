Belum - Bei einem Feuer im Landkreis Cuxhaven ist ein mit Reet bedecktes Einfamilienhaus komplett zerstört worden. Dabei sei ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Rund 90 Feuerwehrleute waren bis zum späten Freitagabend in Belum im Einsatz. Die beiden Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Wieso das Feuer ausbrechen konnte, war laut Polizei unklar.