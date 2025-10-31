weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Brände: Arbeiten an Flüssiggas-Transporter führten zu Explosion

LIVE:
Reformationsfest in Wittenberg: LIVEZEIT mit Chris berichtet von historischen Orten
Reformationsfest in Wittenberg: LIVEZEIT mit Chris berichtet von historischen Orten

Brände Arbeiten an Flüssiggas-Transporter führten zu Explosion

Eine Rauchwolke zieht über Teile der Stadt Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet - an einem Tankstellen-Gelände gab es eine Explosion. Vier Menschen wurden verletzt.

Von dpa Aktualisiert: 31.10.2025, 09:50
Vier Verletzte gibt es nach der Explosion in Castrop-Rauxel.
Vier Verletzte gibt es nach der Explosion in Castrop-Rauxel. Justin Brosch/dpa

Castrop-Rauxel - Die Explosion in einer Lkw-Werkstatt in Castrop-Rauxel ist durch Arbeiten an einem Flüssiggas-Transporter ausgelöst worden. Das sagte ein Feuerwehrsprecher. Zwei Menschen hätten dabei lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Zwei weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt. Die Halle wurde stark zerstört. Mehrere Fahrzeuge rund um die Halle wurden beschädigt.