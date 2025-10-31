Eine Rauchwolke zieht über Teile der Stadt Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet - an einem Tankstellen-Gelände gab es eine Explosion. Vier Menschen wurden verletzt.

Castrop-Rauxel - Die Explosion in einer Lkw-Werkstatt in Castrop-Rauxel ist durch Arbeiten an einem Flüssiggas-Transporter ausgelöst worden. Das sagte ein Feuerwehrsprecher. Zwei Menschen hätten dabei lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Zwei weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt. Die Halle wurde stark zerstört. Mehrere Fahrzeuge rund um die Halle wurden beschädigt.