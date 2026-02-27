Der Fahrer eines Kleintransporters übersieht ein vor ihm bremsendes Auto. Das hat immense Folgen.

Nordenham - Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen im Landkreis Wesermarsch ist eine 54-Jährige schwer verletzt worden. Ein 64-Jähriger erlitt bei dem Unfall am Donnerstag in Nordenham leichte Verletzungen, in einem Auto brach im Motorraum ein Feuer aus, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte der 49 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters auf einer Bundesstraße ein vor ihm bremsendes Auto übersehen. Der Mann prallte mit seinem Wagen auf das Fahrzeug der 54-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Auto laut Polizei auf einen davor stehenden Wagen aufgeschoben und dieser wiederum auf ein weiteres Fahrzeug.

Im Motorraum des Autos der 54-Jährigen entwickelte sich ein Brand, die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 16.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.