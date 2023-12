Foto: Birbal Sahni Institute of Palaeosciences

Generationen von Indern haben sie angebetet, an ihren Feldern in der Hoffnung auf reiche Ernte platziert und ihnen Kokosnüsse geopfert: die heiligen Steinkugeln, die so perfekt und wohlgeformt sind, dass sie nur der Hindu-Gott Shiva als Hüter des Landes und des Viehs auf die Erde geschickt haben kann.

Die Verehrung der „Kakar Bhairav“ – „Herr des Landes“ – genannten Kugeln gehört für Gläubige im Bundesstaat Madhya Pradesh denn auch zu den wichtigen rituellen Handlungen, um Shiva gnädig zu stimmen. Bis jetzt. Nun müssen sie sich ein neues Objekt der Anbetung suchen.

Wissenschaftler haben sich nämlich zwei der heiligen Kugeln näher angesehen – und Shiva als Urheber definitiv ausgeschlossen. Auch wundertätig sind die immerhin 20 Zentimeter großen Dinger nicht sonderlich – es sind schlichtweg versteinerte Titanosaurier-Eier! Ein Wunder ist nur , wie gut sie die letzten 60 Millionen Jahre überstanden haben.