Nasses Smartphone an Reis.

Der größte Feind des Smartphones ist – Reis. Hersteller Apple warnt jetzt sogar offiziell vor dem offenbar verbreiteten Trick, ein nass gewordenes Handy in eine Schüssel mit trockenem Reis zu versenken.

Der soll, so glauben viele, die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Geräts aufnehmen. Statt dessen aber, warnt Apple, kriechen klebrige Substanzen, die vom Wasser aus den Reiskörnern gelöst werden, fies in die technischen Innereien und machen iPhone und Co. im schlimmsten Fall komplett unbrauchbar.

Was Apple nicht schreibt: Gilt die Warnung für Lang- und/oder Rundkorn-Reis? Was ist mit Milchreis oder Risotto? Wie verhält es sich in anderen kulinarisch-kulturellen Umfeldern – beispielsweise mit Kartoffelpüree oder Spaghetti Bolognese?

Fragen über Fragen. Antworten finden sich, wenn nicht bei Apple, hoffentlich bei Google. Einfach ins (hoffentlich trockene, unverklebte) iPhone eingeben...