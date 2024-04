Wer frisches Obst und Gemüse anbieten will, braucht: Kisten.

Bis zur Ernte sind es – glücklicherweise – noch etliche Wochen hin. Doch kluger Mann (oder Frau) denkt schon jetzt an die Logistik im Spätsommer, um die frischen Feldfrüchte zu transportieren und in Super- oder auf Wochenmärkte zu bringen.

In diesem Fall aber befasst sich nun die Landespolizeiinspektion in Thüringens Hauptstadt Erfurt mit diesem Denken, dem ein kriminelles Handeln folgte: Unbekannte haben in den vergangenen Tagen nämlich gleich zweimal einen Agrarbetrieb bei Sömmerda heimgesucht – und mehrere tausend Obst- und Gemüsekisten gestohlen. Leere, wohlgemerkt.

Wer aber glaubt, dass aus Holzlatten zusammengezimmerte Kisten oder Plaste-Boxen nicht viel kosten, wird von der Polizei eines Besseren belehrt: Sie schätzt den Wert auf rund 40.000 Euro. Worauf der betroffene Betrieb eine bittere Gewinn- und Verlustrechnung aufmachen dürfte: Die Ernte ist gelaufen – egal, wie viel noch auf den Feldern wächst.