Feuerwehr rät zum Selberlöschen

Notruf 112 - der gilt überall, wenn’s brennt. Oder besser gesagt: fast überall. In der kleinen Usedomer Gemeinde Peenemünde ist im Brandfall jetzt nämlich Selbsthilfe angesagt. Denn „wir haben kein Personal“, teilt die Feuerwehr des 350-Einwohner-Ortes auf einem großen Plakat mit – und wünscht im Kampf gegen die Flammen immerhin viel Erfolg.

Damit der Löscherfolg zumindest halbwegs wahrscheinlich ist, liefern die Brandexperten gleich eine Handlungsanweisung mit, wenn ein Feuerwehrauto gebraucht wird: 1. Schlüssel im Gemeindebüro holen. 2. Umsichtig zur Einsatzstelle fahren. 3. Selbständig mit Löscharbeiten beginnen.

Was leider fehlt, sind die Öffnungszeiten des Gemeindebüros – eine wegen der nahenden Adventszeit extrem wichtige Info: Vielleicht sollten Kerzen nur werktags zwischen 8 und 15 Uhr angezündet werden, nicht an Sonntagen oder zu Weihnachten. Dann dürfte sogar in Peenemünde das Gemeindebüro verwaist sein.