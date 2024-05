Wenn KI, also künstliche Intelligenz, nicht funktioniert, haben wir es schnell mit KD, künstlicher Dummheit zu tun. Mit oft schwerwiegenden Folgen. Am Bahnhof Oberkotzau (heißt wirklich so) stürmen bewaffnete Polizisten die Regionalbahn nach Hof. Alle 80 Passagiere müssen aussteigen. Ein Iraker (36) wird von den Beamten abgeführt. Terrorverdacht. Am Ende stellt sich alles als, nennen wir es technisches Missgeschick, heraus. Was war passiert? Der Mann wollte wissen, wo der Zug geteilt wird (ein Teil fährt nach Hof, der andere nach Bayreuth).

Der Mann gab in sein Smartphone arabische Schriftzeichen ein. Die Übersetzungs-App spuckte auf Deutsch die brisante Wortgruppe aus „... wird der Zug gesprengt“. Aufmerksame Mitreisende rief heimlich die Polizei. Der Rest – siehe Anfang des Artikels. Nun war zumindest das Pünktlichkeits-Korsett der Bahn auf dieser Strecke gesprengt. Aber das ist ja nichts Besonderes.