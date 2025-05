Spitzfindige Juristen dürften ihre wahre Freude an dem Fall haben: Ist ein Mann ein Autodieb, wenn er seinen gestohlenen Wagen einfach zurückklaut? Die Polizei sagt vorsichtig „Ja“: Sie hat den 27-Jährigen erst einmal festgenommen und den BMW als Corpus delicti konfisziert.

Im April war dem Mannheimer bei einem Rumänien-Besuch sein Wagen gestohlen worden – was er bei der dortigen Polizei auch anzeigte. Während die dortige Polizei den Fall aber nicht aufklären konnten, ermittelte der 27-Jährige auf eigene Faust. Und machte sein Auto anhand von Ortungsdaten schließlich in Dortmund ausfindig.

Also reiste er in den Ruhrpott, öffnete den BMW mit seinem Originalschlüssel und fuhr nach Hause. Wo die Polizei kurz darauf klingelte... Denn kurz nach dem Vorfall in Rumänien hatte ein offenbar ahnungsloser 38-jähriger Dortmunder den Wagen gekauft – und nun dessen Diebstahl angezeigt.

Wem gehört der Wagen jetzt? „Im Moment sieht es danach aus, dass es zwei Geschädigte gibt“, heißt es von der Polizei Dortmund. Nur dass er sich in sein geklautes Auto setzte und einfach davonfuhr, könnte den 27-Jährigen noch teuer zu stehen kommen. Als Täter – während die „richtigen“ Diebe in Rumänien noch unbekannt sind.