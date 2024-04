Manchmal entscheiden Augenblicke über Jahrmillionen. Mit massiven Folgen für das große Ganze. Und immer gibt es Gewinner und Verlierer.

Verlierer waren in diesem Zusammenhang die Dinosaurier. Anderenfalls gäbe es sie ja noch. Genaueres beschreibt eine jetzt in der Fachzeitschrift „Biology Letters“ veröffentlichte aktuelle Studie: Es geschah vor schlappen 66 Millionen Jahren auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Der Einschlag des Asteroiden machte vielen Lebewesen den Garaus. Unter anderem den Dinosauriern. Nutznießer waren die Vorfahren unserer heutigen Blütenpflanzen wie Orchideen, Minze oder Alpenveilchen. Mehr noch: Das ganze Leben auf unserem Planeten richtete sich fortan in weiten Bereichen an den Blumen aus. Und das ist sehr gut so.

Stellen Sie sich doch mal vor, statt eines üppigen Rosen-Buketts verschenkte man zum Geburtstag zwei oder drei Exemplare Tyrannosaurus Rex.