Kippt zusammen, was (nicht) zusammengehört!

So ein Müll

Da seziert man leere Joghurtbecher mühsam in a) Außenhaut aus Pappe, b) den eigentlichen Becher (Plastik) und c) Deckel (Aluminium). Alles für die Umwelt. Prospekte, Zeitschriften, leere Müslipackungen oder Amazon-Verpackungen kommen in die blaue Tonne.

Milchkartons, Folientüte vom Klopapier oder Dose von Dosenravioli in die gelbe. Volle Staubsaugerbeutel, überlagerte Salami oder die Scherben der gerade umgestoßenen Ming-Vase gehören dagegen mutmaßlich in den Restmüll, also schwarze Tonne. Die Deutschen sind da vorbildlich und ziemlich akkurat.

Bis vielleicht auf diese freundlichen Müllmänner aus Hannover. Ein Video, das die Sozialen Netzwerken rauf und runter läuft, zeigt, wie sie schön der Reihe nach gelbe, blaue und schwarze Tonne in denselben Müllwagen entleeren. Der sicher getrennte Kammern für die verschiedenen Abfallsorten hat. Auskenner meinen: Nein! Na so ein Müll.