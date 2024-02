Fast geschenkt: Hunde, die sich an den schönsten Orten erleichtern.

Billig heißt das Stichwort, das man mit der chinesischen Bestell-Plattform Temu verbindet. Verschiedene Warentests bescheinigen vielen Produkten dort ein hohes Schrott-Potenzial. Jetzt dieses Knaller-Angebot: Der 2024er Foto-Kalender „Hunde kacken an wunderschönen Orten“ (bei der Amazon-Konkurrenz nicht unter 4,99 Euro) hier für unschlagbare 2,99. Und in Original-Qualität.

Naja, ein Sechstel des laufenden Jahres ist fast schon wieder Geschichte – aber die Tierfotos an sich sind ja zeitlos.

Wir warten schon sehnsüchtig auf weitere Motivreihen in Bezug auf Lebewesen aller Art, die sich in pittoresker Umgebung schnöden Lebensprozessen hingeben. Der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Dennoch drängt sich die Frage auf: Wer? Kauft? So einen Sch...? Egal. Im April oder Mai ist das Ganze sicher nicht ästhetischer – aber noch billiger. Manchmal muss man eben einfach nur lange genug warten.