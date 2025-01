Wir brauchen keine Science-Fiction-Filme mehr. Denn: Zeitreisen gibt es! Wirklich! Man startet im Jetzt und kommt in der Vergangenheit an. Wer einen Nachweis dafür haben will, muss sich nur mal den Flugplan der Hongkonger Airline Cathay Pacific ansehen.

Flug CX 880 hob kurz nach dem Jahreswechsel, nämlich am 1. Januar 2025, um 0.25 Uhr in Hongkong ab mit dem Ziel Los Angeles. Das Kuriose an der Sache: Damit düste der Jet aus Sicht der Datumsgrenze genau in die falsche Richtung. Die verläuft zwischen China und den USA quer durch den Pazifik, so dass die Maschine „rückwärts“ flog und am 31. Dezember 2024 um 21 Uhr Ortszeit in der kalifornischen Metropole aufsetzte. Unbekannt ist jetzt nur, ob der Jetlag der Passagiere diesmal auch andersherum war.