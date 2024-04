Zwickau - Bei einem Aufprall ihres Autos gegen mehrere Bäume sind eine 87-jährige Autofahrerin und ihr 86-jähriger Begleiter in Zwickau schwer verletzt worden. Die Seniorin habe beim Herausfahren aus dem Grundstück eines Autohauses die Straße überqueren wollen und sei in der Folge gegen drei Bäume gefahren. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau wollte den Angaben zufolge am Mittwoch eigentlich nach rechts in den Verkehr einbiegen. Warum sie jedoch stattdessen geradeaus fuhr, ist derzeit noch unklar.