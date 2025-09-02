Schönebeck - Bei einem Autobrand sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Fahrzeug sei während der Fahrt in Schönebeck im Salzlandkreis in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Insassen konnten das Auto verlassen, nachdem es angehalten hatte. Die schwerverletzte Person wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr habe das Feuer löschen können. Die Polizei ermittle nun.