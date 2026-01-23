Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus: Nachdem der 19-Jährige mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen war, brauchte es auch eine schnelle Rettung.

Meuselwitz - Ein 19-Jähriger ist bei Meuselwitz (Landkreis Altenburger Land) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Laut Polizei kam der Fahrer am Donnerstagmorgen auf der L1355 mit seinem Auto ins Schleudern und kollidierte anschließend mit dem Baum. Ursache ist demnach unangepasste Geschwindigkeit während der Fahrt. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, hieß es. Die Polizei schätzt den Totalschaden am Fahrzeug auf einen fünfstelligen Betrag.