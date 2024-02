Erfurt - Zwei Autodiebe sind in Erfurt ertappt worden. Die Männer hatten in der Nacht zum Mittwoch versucht, ein Fahrzeug in Niedernissa zu klauen, wie die Polizei Erfurt mitteilte. Ein Zeuge bemerkte die Männer demnach über eine Überwachungskamera und störte sie. Daraufhin ergriffen die beiden die Flucht. Bei einer Fahndungskation konnten dann beide Männer, sowie ein dritter, ebenfalls beteiligter Mann festgenommen werden. Gegen sie wird nun weiter ermittelt.