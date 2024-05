Hannover - Die Bäckerei Göing hat das am Mittwoch in ihren 28 Filialen in Hannover verkaufte „Superbrot“ zurückgerufen. In dem Körnerbrot könnten Fremdkörper wie metallische Teile von einem Teigkneter enthalten sein, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag. Kunden und Kundinnen wurden aufgefordert, das Brot nicht zu essen. Es könne in jeder Filiale der Bäckerei ohne Quittung zurückgegeben werden.