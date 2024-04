Berlin - Im Regional- und S-Bahn-Verkehr zwischen Berlin und Potsdam hat es am Dienstagvormittag Einschränkungen in beide Richtungen gegeben. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, fiel zwischen Westkreuz und Grunewald ein Baum auf die Gleise, daher konnte die S7 dort nicht fahren. Während der Bergungsarbeiten, die am Mittag beendet waren, mussten die Fahrgäste zwischen Messe-Süd und Grunewald von der S7 auf die S1 oder die Buslinie 349 umsteigen. Zwischen etwa 8.00 und 11.00 Uhr habe zudem eine Weichenstörung im Bereich Wannsee zu Verzögerungen im Regionalverkehr zwischen Berlin und Potsdam geführt. Diese sei mittlerweile zwar bereits behoben, es könne jedoch weiterhin zu Rückstaueffekten kommen, so der Sprecher.