2024 wird bei Tobias Eder von den Eisbären Berlin ein bösartiger Tumor festgestellt. Nun verschlechtert sich sein Zustand so sehr, dass sich sein Team nicht in der Lage sieht, ein Spiel zu bestreiten.

Schwer an Krebs erkrankt: Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder.

Berlin - Aufgrund des „sich kritisch verschlechterten Gesundheitszustandes“ von Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder ist das kommende Spiel der Eisbären Berlin verlegt worden. Sowohl die Liga als auch beide Clubs teilten mit, dass die für Mittwoch geplante Partie der Eisbären beim ERC Ingolstadt auf den 26. Februar (19.30 Uhr) verschoben wird. Die Mannschaft der Eisbären Berlin sehe sich nicht in der Lage, zum Spiel am Mittwoch anzutreten, hieß es in den wortgleichen Mitteilungen.

Bei Eder war im Sommer des vergangenen Jahres ein bösartiger Tumor festgestellt worden. Die Erkrankung des 26-Jährigen machte eine unmittelbar beginnende Therapie notwendig. Eder spielt seit 2023 für die Berliner, ausgebildet wurde der in Tegernsee geborene Profi beim EC Bad Tölz. Über den EHC Red Bull München und die Düsseldorfer EG ging es für ihn zu den Eisbären.