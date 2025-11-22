weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Nahverkehr: Bauarbeiten: Ersatzverkehr bei einigen S-Bahn-Verbindungen

Nahverkehr Bauarbeiten: Ersatzverkehr bei einigen S-Bahn-Verbindungen

Wegen Bauarbeiten fahren auf mehreren Berliner S-Bahn-Strecken bis Montag Busse als Ersatz. Welche Linien betroffen sind.

Von dpa 22.11.2025, 13:36
Busse statt S-Bahn heißt es bis Montagnacht auf einigen Verbindungen. (Symbolbild)
Busse statt S-Bahn heißt es bis Montagnacht auf einigen Verbindungen. (Symbolbild) Paul Zinken/dpa

Berlin - Wegen Bauarbeiten gibt es auf einigen Verbindungen der Berliner S-Bahn Ersatzverkehr. Bis Montag 1.30 Uhr verkehren dafür Busse, wie es auf der Seite der S-Bahn Berlin hieß. 

Folgende Strecken sind betroffen: 

  • S1 zwischen Wannsee und Botanischer Garten
  • S5 zwischen Wuhletal und Friedrichsfelde Ost
  • S45, S46 und S47 zwischen Schöneweide und Neukölln
  • S8, S85 und S9 zwischen Schöneweide und Treptower Park