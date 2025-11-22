Nahverkehr Bauarbeiten: Ersatzverkehr bei einigen S-Bahn-Verbindungen
Wegen Bauarbeiten fahren auf mehreren Berliner S-Bahn-Strecken bis Montag Busse als Ersatz. Welche Linien betroffen sind.
22.11.2025, 13:36
Berlin - Wegen Bauarbeiten gibt es auf einigen Verbindungen der Berliner S-Bahn Ersatzverkehr. Bis Montag 1.30 Uhr verkehren dafür Busse, wie es auf der Seite der S-Bahn Berlin hieß.
Folgende Strecken sind betroffen:
- S1 zwischen Wannsee und Botanischer Garten
- S5 zwischen Wuhletal und Friedrichsfelde Ost
- S45, S46 und S47 zwischen Schöneweide und Neukölln
- S8, S85 und S9 zwischen Schöneweide und Treptower Park