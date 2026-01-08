Berlin - Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) hat nach Angaben der Betreibergesellschaft Vorkehrungen für den starken Schneefall ab Freitag getroffen, rechnet aber dennoch mit Behinderungen im Flugverkehr. „Von dem massiven Wintereinbruch sind mehrere Flughäfen betroffen, Abflüge verzögern sich, Flugpläne geraten durcheinander, es kann zu starken Verspätungen und auch zu Flugstreichungen durch die Airlines kommen“, teilte eine Sprecherin mit. Verspätungen und Flugstreichungen seien möglich. „Passagiere werden gebeten, den Status ihres Fluges regelmäßig zu prüfen und sich auf winterliche Bedingungen bei An- und Abreise einzustellen“, so die Empfehlung.

Die Winterdienstflotte des BER sowie 18 Enteisungsfahrzeuge stehen demnach bereit, die Tanks mit Enteisungsmitteln sind gefüllt. Insgesamt müssen rund 365 Hektar Flugbetriebsfläche geräumt werden. Dazu zählen Start- und Landebahnen, Rollwege und Vorfelder im Sicherheitsbereich. Flugzeuge werden enteist und mit einer Schutzschicht versehen, um die Sicherheit zu gewährleisten.