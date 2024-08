Eine 64-Jährige fährt in einem Innenhof im Vogtlandkreis gegen einen Pfosten. Vier Menschen werden schwer verletzt und die Polizei macht einen Test.

Ellefeld - Eine betrunkene Autofahrerin ist in Ellefeld (Vogtlandkreis) gegen einen Pfosten gefahren. Die 64-Jährige sowie drei weitere Menschen im Alter von 66, 69 und 72 Jahren, die ebenfalls im Auto saßen, wurden bei dem Unfall am Sonntagabend schwer verletzt, wie die Polizei Zwickau am Montag mitteilte.

Die Fahrerin fuhr den Angaben zufolge in einen Innenhof, drehte dort einen großen Kreis und wollte dann wieder aus dem Grundstück herausfahren. Dabei verlor sie laut Polizei die Kontrolle, das Auto streifte einen Baum und prallte gegen einen Pfosten an der Ausfahrt.

Ein Alkoholtest bei der Aufnahme des Unfalls habe bei der Frau einen Wert von 1,82 Promille ergeben. Die Polizisten nahmen ihr den Führerschein ab, den Schaden schätzen sie auf 25.000 Euro.