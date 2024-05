Brake - Überraschender Fahndungserfolg: Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer im Landkreis Wesermarsch geschnappt, der per Haftbefehl gesucht wurde. Ein Bürger hatte den Beamten am Mittwochabend eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Brake gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Kurz darauf stoppten die Beamten einen 38 Jahre alten Autofahrer. Der Mann hatte nicht nur einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille, sondern wurde auch per Haftbefehl gesucht. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war, kam der 38-Jährige gleich ins Gefängnis. Nun muss er sich außerdem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.