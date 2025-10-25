Laute Musik schien dem 32-Jährigen nichts auszumachen. Erst die Beamten konnten den Mann aus seinem Schlaf holen. Der Fahrer bekommt nun Probleme.

Aurich - Die Polizei Aurich hat einen 32-Jährigen auf kuriose Art und Weise aus seinem Schlaf geholt. Der alkoholisierte Fahrer stand nachts bei lauter Musik mit seinem Auto am Straßenrand, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei habe in der Nacht zum Samstag Hinweise zu dem schlafenden Mann bekommen. Der 32-Jährige sei dann geweckt worden. Er habe angegeben, selbst an den Straßenrand gefahren zu sein. Da der Alkoholtest einen Wert von 1,5 Promille anzeigte, wurde ihm diese Information zum Verhängnis. Sein Führerschein wurde laut Polizei beschlagnahmt. Ihn erwarte zudem ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.