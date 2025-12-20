weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verkehrskontrolle: Betrunkener verletzt Polizisten bei Kontrolle im Harz

Liveticker:
Ein Jahr nach dem Anschlag – Liveticker zum Jahrestag des Anschlages in Magdeburg
Ein Jahr nach dem Anschlag – Liveticker zum Jahrestag des Anschlages in Magdeburg

Verkehrskontrolle Betrunkener verletzt Polizisten bei Kontrolle im Harz

Ein Mann rastet während einer Verkehrskontrolle aus. Er ist betrunken und polizeibekannt. Ein Beamter trägt leichte Blessuren davon.

Von dpa 20.12.2025, 10:26
Die Verkehrskontrolle eines betrunkenen Autofahrers im Harz endete für einen Beamten mit leichten Verletzungen. (Symbolbild)
Die Verkehrskontrolle eines betrunkenen Autofahrers im Harz endete für einen Beamten mit leichten Verletzungen. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Quedlinburg - Ein betrunkener und aggressiver Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in Quedlinburg im Harz einen Polizisten leicht verletzt. Der 49 Jahre alte Mann ist wegen Gewaltdelikten bekannt und sollte vor einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus auf Waffen oder gefährliche Gegenstände durchsucht werden, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Dagegen habe sich der Mann am Freitagabend erheblich gewehrt und versucht, einen Polizeibeamten zu schlagen. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,18 Promille ergeben, wie es hieß. 

Gegen den 49-Jährigen wurden den Angaben zufolge mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.