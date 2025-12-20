Ein Mann rastet während einer Verkehrskontrolle aus. Er ist betrunken und polizeibekannt. Ein Beamter trägt leichte Blessuren davon.

Quedlinburg - Ein betrunkener und aggressiver Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in Quedlinburg im Harz einen Polizisten leicht verletzt. Der 49 Jahre alte Mann ist wegen Gewaltdelikten bekannt und sollte vor einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus auf Waffen oder gefährliche Gegenstände durchsucht werden, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Dagegen habe sich der Mann am Freitagabend erheblich gewehrt und versucht, einen Polizeibeamten zu schlagen. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,18 Promille ergeben, wie es hieß.

Gegen den 49-Jährigen wurden den Angaben zufolge mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.