Nebel, Wolken, wenig Sonne: Mit welchen Temperaturen ist heute in Berlin und Brandenburg zu rechnen?

Bewölkte Tage in Berlin und Brandenburg

In den kommenden Tagen bleibt der Himmel in Berlin und Brandenburg bewölkt. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Auf einen bewölkten Himmel und kühle Temperaturen können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Montag einstellen. Mit Regen ist jedoch weitestgehend nicht zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperatur liege bei bis zu elf Grad.

Auch in der Nacht zum Dienstag bleibe der Himmel größtenteils bedeckt und es sei mit Nebel zu rechnen. Zumindest in Südbrandenburg könne sich die Wolkendecke allerdings etwas auflockern, hieß es weiter. Die Temperaturen sinken auf bis zu vier Grad, in der Niederlausitz auf bis zu zwei Grad.

Auch die kommenden Tage bleibe der Himmel weiter bedeckt, teilte der DWD mit. Die Sonne soll demnach eher selten hervorscheinen. In der Nacht werden die Temperaturen auf bis zu null Grad fallen.