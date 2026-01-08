In einigen Teilen Deutschlands wird am Freitag winterliches Wetterchaos erwartet. Auch die Schulen in Sachsen-Anhalt bereiten sich darauf vor. Das Bildungsministerium appelliert nun an die Eltern.

Auch in Sachsen-Anhalt müssen sich die Schülerinnen und Schüler am Freitag möglicherweise durch viel Schnee zur Schule kämpfen.

Magdeburg - Das Bildungsministerium hat Eltern von Schulkindern darum gebeten, die Wetterlage im Blick zu behalten. Die Sicherheit für Schüler und schulisches Personal soll gewährleistet und gleichzeitig der Schulbetrieb dort aufrechterhalten werden, wo es möglich ist, teilte das Ministerium mit. Dazu seien gemeinsam mit dem Landesschulamt Hinweise zur Organisation veröffentlicht worden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für einige Teile von Sachsen-Anhalt am Donnerstagabend Unwetterwarnungen herausgegeben. So sei am Freitagmorgen zwischen 4.00 und 7.00 Uhr im Harz sowie im Landkreis Mansfeld-Südharz mit starkem Schneefall zu rechnen.

DWD: Lebensgefahr durch Winterwetter

Auch im Altmarkkreis Salzwedel, im Kreis Anhalt-Bitterfeld, im Kreis Börde, im Kreis Jerichower Land, im Kreis Stendal und in der Stadt Magdeburg müsse dem Wetterdienst nach mit extremem Wetter gerechnet werden. Die Experten warnten ab 7.00 Uhr bis Mitternacht vor starken Schneeverwehungen.

Vielerorts könne es außerdem glatt werden, hieß es. Den Wetterexperten nach könne durch das Winterwetter Lebensgefahr bestehen, etwa durch hohe Schneedecken oder stark eingeschränkte Sichtweite.

Kurzfristige Änderungen möglich

Verschiedene Landkreise hatten bereits über Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr sowie Änderungen im Schulablauf informiert. Da sich die Wetterlage dynamisch entwickle, seien weitere kurzfristige Einschränkungen und Änderungen möglich, betonte das Ministerium. Im Laufe des Tages könne auch entschieden werden, dass der Unterricht witterungsbedingt vorzeitig beendet wird.

Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer Wohnsituation die Schule nicht sicher erreichen können, seien individuelle Lösungen möglich. Zudem sollen Notbetreuungsangebote eingerichtet werden.