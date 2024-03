Drei Autos brennen in der Nacht zu Freitag in Nordhausen. Alle drei haben ukrainische Kennzeichen, sie stehen an unterschiedlichen Orten.

Nordhausen - In Nordhausen sind der Polizei drei Brände von Autos mit ukrainischem Kennzeichen gemeldet worden. Der Schaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Alle drei Brände seien innerhalb von zehn Minuten in der Nacht zu Freitag gemeldet worden. Die Autos standen an unterschiedlichen Orten. Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrzeuge in Brand gesetzt wurden und sucht Zeugen.