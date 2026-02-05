Medizinische Versorgungszentren oder Polikliniken gelten als Lösung, wenn kein Krankenhaus da ist oder eines schließen muss. Brandenburg will die Gründung in Kommunen erleichtern.

Perleberg - Das Brandenburger Gesundheitsministerium will den Ausbau der ambulanten Gesundheitsversorgung auf dem Land in Form von Polikliniken stärken. Dabei hält Gesundheitsministerin Britta Müller die Rolle von Kommunen für bedeutsam: „Gerade im ländlichen Raum können kommunale Initiativen einen wichtigen ergänzenden Beitrag leisten, um bestehende Versorgungsstrukturen zu stabilisieren und weiterzuentwickeln“, sagte die parteilose Politikerin bei einem Besuch in Perleberg. Eine Förderrichtlinie dazu sei in Vorbereitung.

In Perleberg in der Prignitz ist ein Gesundheitscampus auf dem Gelände der früheren Kaiserlichen Kasernen geplant. Dort sei ein ambulant ausgerichtetes Angebot mit hausärztlichem Schwerpunkt und ergänzenden Leistungen vorgesehen, sagte Müller. In Perleberg öffnete am 1. Januar ein kommunales medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), die Stadt ist Gesellschafterin.

Fördermittel aus dem Milliardenpaket des Bundes

Im Rahmen des Zukunftspakets Brandenburg stehen bis zu 40 Millionen Euro für Investitionen bereit, die zur Weiterentwicklung ambulanter und sektorenübergreifender Versorgungsstrukturen beitragen sollen. Für dieses stehen demnach 12 Millionen Euro davon zur Verfügung. Das Zukunftspaket ist die Umsetzung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur. Auf Brandenburg entfallen rund drei Milliarden Euro.

Auch in Wittstock/Dosse soll ein MVZ entstehen - als Folge der vorgesehenen Schließung des dortigen Krankenhauses. Das Krankenhaus soll Anfang 2027 wegen Vorgaben der Krankenhausreform schließen, obwohl es nach Angaben des Betreibers wirtschaftlich gut läuft.

Brandenburg will Gründung von Polikliniken erleichtern

Bei der Gründung und dem Betrieb kommunaler MVZ will das Land die Kommunen auch in anderer Form unterstützen: Derzeit müssen Kommunen bei der Gründung solcher Zentren eine selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung abgeben. Das steht laut Müller aber der Kommunalverfassung entgegen. Geplant sei, dass die Kommunen eine solche Bürgschaft nicht erbringen müssten, sagte die Ministerin.