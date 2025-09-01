Eintracht Braunschweig hat noch Veränderungen an seinem Kader vorgenommen. Ein hoffnungsvolles Talent kommt, ein Ersatzspieler geht.

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Nachwuchsstürmer Robert Ramsak von RB Leipzig ausgeliehen. Der 18 Jahre alte Angreifer kommt zunächst für eine Saison, danach besitzen die Niedersachsen eine Kaufoption. Ramsak wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet und wechselte im vergangenen Sommer in die U19 von RB Leipzig.

„Wir verpflichten mit Robert Ramsak einen jungen, hochtalentierten und entwicklungsfähigen Offensivspieler“, sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel über den Junioren-Nationalspieler. „Robert hat im Nachwuchsbereich viele Erfolge gefeiert und starke Leistungen gezeigt. Nun gilt es den Übergang in den Männerfußball hinzubekommen.“

Ersatzspieler geht zurück in die Heimat

Nicht mehr zum Eintracht-Kader gehört dagegen Mittelfeldspieler Walid Ould-Chikh, der bis zum Ende der laufenden Saison an den niederländischen Ehrendivisionisten Heracles Almelo ausgeliehen wird. Der 25 Jahre alte Niederländer war in der vergangenen Saison aus seiner Heimat vom FC Volendam nach Braunschweig gekommen, konnte sich bei der Eintracht aber nicht durchsetzen. In der laufenden Saison kam Ould-Chikh noch gar nicht zum Einsatz. Almelo besitzt nach dem Ende der Leihe eine Kaufoption.