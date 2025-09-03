weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Tierwohl BUND fordert Fördergelder nur für Ställe mit Freilauf

Fördergelder sollen künftig nur noch für Ställe mit Auslauf im Freien fließen - das fordert der BUND in Brandenburg. Was steckt hinter dem Vorstoß?

Von dpa 03.09.2025, 13:47
Dem Umweltverband zufolge soll nur der Bau von bestimmten Ställen finanziell unterstützt werden. (Symbolbild)
Potsdam - Der Umweltverband BUND in Brandenburg fordert strengere Regeln bei der Förderung neuer Ställe. Nach Ansicht des Verbandes soll es staatliche Unterstützung nur noch geben, wenn die Tiere dort Auslauf im Freien haben - also mindestens Haltungsform-Stufe 4 oder Stufe 5 (Bio). 

Nachdem dem Verband zufolge „marktmächtige Supermärkte“ in Deutschland ab 2030 kein Fleisch mehr aus den Haltungsstufen 1 und 2 verkaufen wollen, müsse die Förderung für diese niedrigsten Haltungsformen beendet werden. Betriebe könnten somit auch vor Absatzproblemen nach 2030 besser geschützt werden.