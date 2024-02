Bundesweit gesuchter Betrüger in Untersuchungshaft

Erfurt - Der Polizei in Erfurt ist ein bundesweit gesuchter Betrüger ins Netz gegangen, gegen den es mehrere Haftbefehle gab. Der 47-Jährige habe noch versucht, seine Identität mit Dokumenten eines toten Familienmitglieds zu verschleiern, berichtete die Polizei am Sonntag in Erfurt. Über seine Fingerabdrücke sei der Schwindel schnell auf angeflogen.

Gegen den bundesweit unter anderem wegen Betrügereien bekannten Mann hätten vier Haftbefehle vorgelegten. Er sei in Untersuchungshaft gebracht worden.

Bei ihm sei Bargeld im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags gefunden worden. Es stamme nach bisherigen Ermittlungen aus einem Betrug in Bayern, so die Polizei. Das Geld sei daher eingezogen worden.

Die Erfurter Polizei nahm den Tatverdächtigen am Freitag fest, nachdem ein Mann in Wolfsburg Anzeige wegen Unterschlagung seines Autos erstattet hatte. Das Fahrzeug sei unweit des Erfurter Zooparks geortet werden. Dort saß der 47-Jährige in dem Auto.