Chemnitz (dpa) – - Die Basketballer der Niners Chemnitz halten in der Bundesliga den Druck auf den Spitzenreiter Bayern München hoch. Die Sachsen gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen das Schlusslicht Walter Tigers Tübingen mit 113:82 (52:41) und untermauerten damit ihren zweiten Tabellenplatz. Den größten Anteil am 23. Saisonsieg der Hausherren hatten Kevin Yebo mit 23 Punkten und Wesley van Beck mit 20 Zählern. Noch vier weitere Chemnitzer punkteten ebenfalls zweistellig. Für die Tübinger erzielten Jhivvan Jackson und Mateo Seric jeweils 16 Punkte.

Bis zum 30:28 (13.) hielten die Tübinger die Partie offen. Dann zogen die Sachsen mit elf Punkten in Serie auf 41:28 (16.) davon und ließen danach nichts mehr anbrennen. Außerdem konnten die Gäste mit zunehmender Spieldauer dem Tabellenzweiten nichts mehr entgegensetzen. Auch unter den Brettern waren die Hausherren stärker und holten 34 Rebounds, die Gäste nur 28.