Christen in Sachsen feiern Himmelfahrt an besonderen Orten

Dresden - Auf dem Berg, im Wald oder am Flughafen: Zum Fest von Christi Himmelfahrt an diesem Donnerstag haben sächsische Kirchengemeinden zu Gottesdiensten und Kirchweihfesten an besonderen Orten eingeladen. Nach Angaben des Landeskirchenamtes in Dresden vom Dienstag soll bei gutem Wetter an vielen Orten - etwa im Wald, auf dem Berg, in Pfarrgärten oder in Parks - gefeiert werden. Manchmal sei im Anschluss ein gemeinsames Picknick geplant. Auch Wanderungen, Fahrradtouren oder Konzerte soll es geben.

In Dresden wird sogar im Terminal des Flughafens an den „Aufstieg des Herrn“ erinnert. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst durch den Posaunenchor Dresden-Klotzsche. Zudem soll es ein Suppenbuffet im Foyer geben. In Leipzig lädt das Alesius-Kirchspiel zu einem Gottesdienst auf dem Bergfriedhof Mölkau ein. Im Anschluss ist eine Fahrradtour geplant.

Zu einem gemeinsamen Waldgottesdienst zu Himmelfahrt laden in Zwickau das Kirchspiel Zwickau-Nord und die Stadtkirchgemeinde Zwickau ein. Auch im Erzgebirge finden Himmelfahrtsgottesdienste an besonderen Orten statt - etwa auf der Bühne am Waldbad Neuwürschnitz, wo das Kindermusical „Himmelhoch Jauchzend“ zur Aufführung kommt. Zudem lädt die Kirchgemeinde Oderwitz-Mittelherwigsdorf in Löbau-Zittau zum Freiluft-Familiengottesdienst auf den Oberoderwitzer Spitzberg ein.

Das seit dem 4. Jahrhundert gefeierte Fest zu Christi Himmelfahrt erinnert daran, dass sich nach dem Bericht des Evangelisten Lukas im Neuen Testament Jesus Christus vierzig Tage nach seiner Auferstehung von den Toten seinen Jüngern gezeigt hat.