Berlin - Etwa 200 Menschen sind am Freitag in Berlin für ein Ende des Ukraine-Kriegs und Frieden auf die Straße gegangen. Sie bildeten auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude mit Kerzen ein Friedenssymbol und hielten eine Kundgebung ab.

Danach machten sie sich in einem Demonstrationszug auf den Weg Richtung Russische Botschaft am Boulevard Unter den Linden. Auf einem großen Transparent war zu lesen „Stoppt das Töten in der Ukraine! Für Waffenstillstand, Verhandlungen und den Rückzug des russischen Militärs!“

Zu Kundgebung und Demonstration hatte ein breites Bündnis aus Friedens- und Menschenrechtsorganisationen aufgerufen. Anlass ist der zweite Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges in der Ukraine an diesem Samstag.