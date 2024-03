Schwabhausen - Ganze 168 Wischmopps haben Unbekannte auf einem Rasthof bei Schwabhausen (Landkreis Gotha) aus einem Lastwagen gestohlen. Die Beute hat einen Wert von etwa 21.000 Euro, wie die Polizei Gotha am Mittwoch mitteilte. Die Täter stahlen die Putzutensilien demnach in der Nacht zu Mittwoch von der Ladefläche eines Lasters, der auf einem Rasthof an der B 247 stand.