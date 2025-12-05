Was genau die Männer in dem Berliner Pfandleihhaus erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar.

Drei Männer brechen als Bauarbeiter getarnt in Pfandhaus ein

Was genau gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. (Symbolbild)

Berlin - Als Bauarbeiter verkleidet sind drei Männer am Donnerstag in ein Pfandleihhaus im Westend eingebrochen. Polizeiangaben zufolge bemerkten Mitarbeiter den Diebstahl erst später und riefen die Polizei.

Während der Geschäftszeit verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft, in dem sich unter anderem ein Tresor und verschiedene beliehene Wertgegenstände befanden.

Nach der Tat flohen die Einbrecher in Richtung Lindenallee. Verletzt wurde niemand. Was genau gestohlen wurde, ist bislang Gegenstand der Ermittlungen des Fachkommissariats des Landeskriminalamtes.