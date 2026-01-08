Beim Winter-Freiluftspiel im Eishockey kommt es erstmals zum Ost-Duell. Die Verantwortlichen in Dresden haben dabei auch das Wetter mit im Blick. Sorgen machen sie sich aktuell keine.

Dresden - Die Verantwortlichen vom Winter Game der Deutschen Eishockey Liga sind für mögliche Unwetter-Bedingungen in Dresden gewappnet. „Die Organisatoren sind - soweit man das sein kann - auf alle Wetterkapriolen vorbereitet. Stand jetzt wird es sehr kalt werden, aber wohl eher Schnee als Eisregen geben. Eventuell müssen wir ein oder zwei Powerbreaks mehr zum Schneeräumen einbauen“, sagte ein DEL-Sprecher. Sorgen gäbe es aktuell nicht.

Das Schlusslicht Dresdner Eislöwen erwartet an diesem Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) den kriselnden Meister Eisbären Berlin zum Winter Game im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. „Wir sind extrem stolz, dieses Spiel austragen zu dürfen. Es ist ein historisches Ereignis, für unseren Club, die Stadt und die gesamte Region“, erklärte Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf vor dem Freiluftspiel zur Winterzeit.