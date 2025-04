Berlin - Der deutsche Tischtennis-Meister TTC Berlin Eastside hat für die kommende Saison die polnische Nummer Eins, Natalia Bajor, verpflichtet. Bajor kommt vom polnischen Spitzenverein KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, den Eastside im Halbfinale der Champions am vergangenen Freitag als Titelverteidiger entthront hatte.

„Mit Natalia Bajor haben wir uns nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze deutlich verstärkt. Wir werden in den kommenden Spielzeiten wesentlich flexibler agieren können und sind jederzeit in der Lage, auf andere Mannschaften adäquat reagieren zu können“, sagte Eastside-Manager Andreas Hain. Er kündigte noch einen weiteren Neuzugang an: „Zudem soll noch eine asiatische Weltklasseathletin speziell für die Champions League an die Spree kommen.“