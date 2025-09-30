Im vergangenen Jahr wurden 2,3 Prozent aller Ehe in Sachsen-Anhalt zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern geschlossen. Statistiker legen weitere Zahlen vor.

Halle - 1.834 gleichgeschlechtliche Paare sind seit der Einführung der Ehe für alle vor acht Jahren in Sachsen-Anhalt getraut worden, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Demnach waren es 1.035 Frauenpaare und 799 Männerpaare. In 485 Fällen wurde eine eingetragene Lebenspartnerschaft umgewandelt in eine Ehe. Im vergangenen Jahr gaben sich den Angaben zufolge 179 gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort. Das entsprach etwa 2,3 Prozent aller geschlossenen Ehen, so die Statistiker.

Seit 2017 ist es in Deutschland möglich, dass gleichgeschlechtliche Partner heiraten können. Zuvor hatten homosexuelle Paare nur die Möglichkeit, eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen zu lassen.