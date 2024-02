Die Zahl der Rinder in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Viele der Kühe werden für die Produktion von Milch gehalten.

Ein Drittel der Rinder in Sachsen-Anhalt sind Milchkühe

Milchkühe fressen am Morgen im Stall.

Halle - Mehr als ein Drittel der im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt gehaltenen Rinder waren Milchkühe. Insgesamt wurden 97 692 Tiere registriert und damit etwas weniger (minus 3,4 Prozent) als noch im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Auch insgesamt war die Zahl der Rinder im Land leicht gesunken. Während 2023 insgesamt nur 271.431 Tiere gezählt wurden, waren es im Jahr zuvor noch 6655 Tiere mehr. Die Zahl der Haltungen war im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent auf 2830 zurückgegangen, hieß es.

Der Bestand der Kälber, die bis einschließlich acht Monate alt waren, sei mit 52.184 Tieren nahezu unverändert geblieben. Mehr als die Hälfte aller Rinder (55 Prozent) seien in Herden bestehend aus mehr als 500 Tieren gehalten worden. Die in Sachsen-Anhalt vorherrschende Rasse sei Holstein-Schwarzbunt gewesen. Sie machte 65,2 Prozent des Rinderbestands und 94,5 Prozent der zur Milchproduktion gehaltenen Tiere aus. Mehr als 20 Prozent des gesamten Rinderbestands war für die Produktion von Fleisch vorgesehen. Die meisten Rinder lebten den Angaben zufolge in den beiden Altmarklandkreisen Stendal (49.899 Tiere) und Salzwedel (49.224 Tiere).