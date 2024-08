Ein dreister Dieb versucht am Abend, gleich in mehrere Wohnungen in Chemnitz einzudringen. Dass die Mieter vor Ort sind, hält ihn nicht ab. Eine betagte Dame wird verletzt und muss ins Krankenhaus.

Chemnitz - Eine 89 Jahre alte Frau ist bei einem Wohnungseinbruch in Chemnitz verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hatte sich ein 18-Jähriger über ein angekipptes Fenster Zutritt zu der Wohnung verschafft und auf die im Bett liegende Frau eingeschlagen. Die Rentnerin habe um Hilfe gerufen, wodurch ein Nachbar auf den gewalttätigen Einbrecher aufmerksam wurde und zu Hilfe eilte. Auch der 58-Jährige wurde verletzt, wie es hieß.

Der Täter sei dann über ein Baugerüst in ein benachbartes Mehrfamilienhaus geflüchtet und habe sich dort gewaltsam Zutritt verschafft. Die jeweiligen Wohnungsinhaber hätten ihn aber zurück in den Hausflur drängen können. Daraufhin habe er versucht, in eine dritte Wohnung zu gelangen. Allerdings waren inzwischen Beamte vor Ort und nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Die 89-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.