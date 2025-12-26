Chemnitz - Eine Kirche in Chemnitz ist an Weihnachten Ziel von Kriminellen geworden. Unbekannte Täter seien in das Gotteshaus eingebrochen und hätten zwei hölzerne Spendenkästen aufgebrochen, informierte die Polizei. Daraus erbeuteten sie einen dreistelligen Geldbetrag. Außerdem stahlen sie eine Tuba samt Tasche. Der Wert der Beute wurde mit rund 3.000 Euro angegeben; der Gesamtschaden durch den Einbruch wurde zunächst nicht beziffert.