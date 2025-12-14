Bei einem Brand in Seifhennersdorf kommt eine 81-Jährige ums Leben. Auch ein Kleinkind ist unter den Verletzten.

Seifhennersdorf - Nach einem Brand in einem Haus in Seifhennersdorf (Landkreis Görlitz) haben Einsatzkräfte eine Leiche entdeckt. Es handelt sich um eine 81 Jahre alte Bewohnerin des Hauses, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war demnach am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen und hatte sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Erdgeschoss ausgebreitet.

Drei weitere Mieter, ein Zweijähriger, ein 22-Jähriger und eine 28-Jährige, seien leicht verletzt und von den Rettungskräften behandelt worden. Die Ursache sei noch unklar und werde nun ermittelt.