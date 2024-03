Einfamilienhaus in Harsum abgebrannt: Keine Verletzten

Harsum - Ein Einfamilienhaus in Harsum im Landkreis Hildesheim droht nach einem Brand einzustürzen. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zu Donnerstag niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache aus, ein Rauchmelder weckte den Hausbewohner. Er bemerkte den Qualm, verließ das Haus im Ortsteil Hönnersum unverletzt und alarmierte die Feuerwehr. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren bis zum frühen Morgen damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar, die Schadenshöhe steht bisher nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.