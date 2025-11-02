Frankfurt/Main - Mittelfeldspieler Can Uzun fällt bei Eintracht Frankfurt wegen einer Muskelverletzung bis auf weiteres aus. Dies teilte der Fußball-Bundesligist einen Tag nach dem 1:1 beim 1. FC Heidenheim mit. Der 19 Jahre alte türkische Nationalspieler fehlt den Hessen daher auch im Champions-League-Spiel beim SSC Neapel am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN).