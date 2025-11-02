weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Champions League: Eintracht ohne Can Uzun nach Neapel

Champions League Eintracht ohne Can Uzun nach Neapel

Muskelprobleme begleiten Eintracht-Jungstar Can Uzun schon länger. Jetzt muss der 19-Jährige erst mal pausieren.

Von dpa 02.11.2025, 14:52
Eintracht-Profi Can Uzun fällt erst mal aus (Archivbild)
Eintracht-Profi Can Uzun fällt erst mal aus (Archivbild) Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main - Mittelfeldspieler Can Uzun fällt bei Eintracht Frankfurt wegen einer Muskelverletzung bis auf weiteres aus. Dies teilte der Fußball-Bundesligist einen Tag nach dem 1:1 beim 1. FC Heidenheim mit. Der 19 Jahre alte türkische Nationalspieler fehlt den Hessen daher auch im Champions-League-Spiel beim SSC Neapel am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN).