Seit einigen Tagen kämpft die Bahn mit den anhaltenden Winterbedingungen. Immer wieder kommt es zu teils deutlichen Verspätungen – voraussichtlich auch am Sonntag.

Berlin - Wegen Vereisungen müssen Fahrgäste bei den Regionalzügen in Berlin und Brandenburg nach wie vor mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. „Aufgrund der anhaltenden Winterwitterung kommt es voraussichtlich noch bis zum Sonntag zu Einschränkungen im Regionalverkehr auf einigen Linien in Berlin/Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern“, schrieb die Bahn auf ihrer Website. Die Probleme würden etwa durch vereiste Oberleitungen entstehen.

So entfallen etwa beim RE7 die Halte zwischen Berlin-Charlottenburg und Berlin Ostbahnhof, wie ein Bahnsprecher erklärte. Zwischen Wannsee und Ostkreuz wird der Regionalexpress umgeleitet. Beim RE30 rechnet die Bahn mit Ausfällen und Verspätungen zwischen Stralsund und Angermünde.