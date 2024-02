Halle - Im Bergzoo Halle hat es Nachwuchs bei den Dickhäutern gegeben. Die 23-jährige Elefantenkuh Tana hat ihr drittes Kalb zur Welt gebracht, wie der Zoologische Garten am Sonntag in Halle mitteilte. Die Geburt sei komplikationslos verlaufen, hieß es. Mit dabei waren den Angaben zufolge Tamika und Elani, die Geschwister des kleinen Bullen. Der Vater ist der Bulle Abu, der im vergangenen Jahr wieder in seine Geburtsstadt Wien zurückgebracht worden war. Das Neugeborene sei sehr agil, habe bereits getrunken und erste Erkundungen angestellt. Um den Tieren die notwendige Ruhe zu garantieren, bleibe das Elefantenhaus des Bergzoos vorläufig für Besucher geschlossen.